Подметное письмо. Была ли на самом деле в США "утечка о планах ВСУ": что говорят эксперты

Манипуляция потерями

Военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии изданию сказал, если российская разведка получила такие документы, то она безусловно "использовала бы их по полной".

При этом, если Пентагон действительно сообщил о том, что происходит служебная проверка по утечке документов, имеющих гриф "секретно", то следует дождаться результатов этой проверки.

"О внесении правок в потери - этот вопрос можно использовать для манипуляций. Мы знаем насколько чувствительна информация относительно потерь для украинского общества. Поэтому это необходимо врагу для того, чтобы создать отчаянный, панический настрой у украинского общества. Других причин здесь не вижу", - сказал Селезнев.

В свою очередь эксперт подчеркнул, что в любом случае процесс подготовки украинских сил обороны продолжается и нужно ориентироваться на заявления нашего командования.

Подметное письмо, или как россияне пытаются помешать планам ВСУ

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объясняет, что вражеская разведка сейчас пытается получить как можно больше информации о контрнаступлении ВСУ. Если бы в руках россиян действительно были разведанные, то они не стали бы их публиковать.

"Потому что их командование могло использовать такие данные, чтобы создать условия для максимального блокирования контрнаступления ВСУ и создания условий для обороны", - говорит Коваленко.

То есть, по его словам, для РФ было бы выгоднее не публиковать это, а наоборот устроить украинским военным "ловушку".

"А именно: не только нанести значительные потери, но и получить большое количество техники. И это все выглядело бы более масштабной и репутационной потерей наших Вооруженных сил на фоне постоянных провалов российских наступательных действий", - сказал Коваленко.

Как отметил эксперт, опубликованная же информация действительно не соответствует действительности, поэтому она и была "слита".

"Эта информация использует такой элемент, как "подметное письмо". Это когда в пакет какой-либо информации или документов, которая выглядит достоверной, замешивают какую-то часть фейка и манипуляции. После чего создается впечатление, что эта информация достоверна, но с другой стороны это не вызывает доверия", - объяснил собеседник.

Зачем это России?

По мнению Коваленко, сейчас агрессор сейчас пытается этим вбросом манипулировать по нескольким причинам:

1. Отрабатывают нарратив, что "Россия воюет с НАТО". Враг пытается продемонстрировать, что все операции в Украине якобы "контролируются Пентагоном".

2. Продвигают фейки о якобы "больших" потерях Вооруженных сил Украины.

3. Пытаются сорвать реальное контрнаступление ВСУ. Враг хочет запустить такую волну, чтобы дискредитировать Пентагон, Генштаб ВСУ, Минобороны. И этим вбросом, если не сорвать, то хотя бы затормозить наступательные действия.

ГУР просит дождаться официальных комментариев

Так называемую "утечку" уже прокомментировали в украинской разведке. Представитель ГУР Андрей Юсов призвал дождаться от Пентагона результаты расследования.

В свою очередь он подчеркнул, что Россия может распространять фейки для того, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ и замедлить помощь от союзников. Но указал на сфабрикованность цифр о потерях украинской и российской армии, указанных в ливне.

"Мы будем ожидать, конечно, официальных комментариев, но думаю, что украинскому обществу переживать об этом точно нет оснований. Контрнаступление будет, и главные планы враг увидит и почувствует на себе - на поле боя", - заявил Юсов.

Российский блеф

Также появление так называемых эксклюзивов прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он назвал это попыткой врага сыграть в дестабилизацию.

"Если у вас есть рабочий канал получения разведданных из Пентагона - вы не станете его разрушать ради однодневного информационного повода. Если вы владеете информацией об уровне обеспечения и военных замыслах противника - вы сделаете вид, что ею не владеете, - значит, вы ничего не знаете. Это блеф, пыль в глаза", - написал Подоляк.

Также советник главы ОП намекнул, что настоящие планы ВСУ по контрнаступлению россияне со временем увидят на поле боя.

Предыстория

Напомним, накануне The New York Times сообщило, что в соцсетях якобы появились секретные данные, детализирующие планы США и НАТО по наращиванию украинского потенциала для будущего контрнаступления. И будто бы Пентагон уже начал расследовать, кто за этим мог стоять.

Примечательно, что конкретных планов по контрнаступлению ВСУ в слитой информации не было.

Но интересно стало то, что часть данных могла явно быть поддельной. Поскольку в документах количество потерь украинской стороны значительно завышено в сравнении с российскими. Что является полной ложью и такие нарративы продвигает только Кремль.

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