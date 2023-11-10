Підліток із Маріуполя, який попросив допомоги у Зеленського, скоро буде в Україні

"Офіційно підтверджую, що маємо домовленості про повернення Богдана до України та його возз’єднання з сестрою", - розповів він.

Він звернувся до всіх з проханням заспокоїтися і не розповсюджувати неперевірену інформацію.

"Адже така публічність шкодить процесам повернення. Готовий відповісти на всі запитання журналістів, розповісти деталі, але лише тоді, коли Богдан буде на території України!" - зазначив Лубінець.

Історія Богдана Єрмохіна

17-річного підлітка депортували російські війська із захопленого Маріуполя Донецької області. Вже у Росії йому вручили повістку - він мав поповнити ряди армії РФ і воювати за окупантів, які зруйнували його рідне місто. Хлопець не розгубився і звернувся до президента Володимира Зеленського із проханням повернути його до України.

"Я, Єрмохін Богдан, перебуваю на території Росії і прошу вас, Володимире Олександровичу, допомогти мені повернутися додому", – такі слова він адресував президенту України.

Нагадаємо, Маріуполь зараз зруйновано на 90%. Як раніше уточнювали в міськраді Маріуполя, під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків, тобто 90% всього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків. Крім того, в Маріуполі знищено всю інфраструктуру громадського транспорту, приблизно 90% не підлягає ремонту.