Підлітки як зброя: РФ масово вербує українських дітей для шпигунства і диверсій, - FT

Російська ФСБ активно використовує українських підлітків у війні проти України.

Як пише Financial Times, дітей заманюють через месенджери, пропонуючи грошову винагороду за "просту роботу" - сфотографувати військову техніку, відправити координати або влаштувати підпал.

Служба безпеки України затримала 16-річного хлопця, який збирав дані про українські позиції у Дніпрі. Він легко зливався з натовпом, але в його телефоні були фото і локації, які мали лягти на стіл російських військових.

Підлітка завербували через Telegram. Йому надсилали інструкції і координати, які могли стати цілями для російських ударів.

Квест-гри та фальшиві вакансії

За даними СБУ, лише за останній рік затримали понад 700 осіб, причетних до шпигунства й диверсій. Із них понад 170 - неповнолітні.

Працює схема: росіяни пишуть у месенджері, пропонують "підзаробити". Завдання - зробити фото, спалити трансформатор чи перекинути сумку.

Платять - від 100 до 1000 доларів. Іноді все це маскують під "квест", де “переможцю” обіцяють приз.

Один із таких випадків - вибух у Харкові, коли 19-річна дівчина підірвала електросамокат, переданий армії. Загинув військовий.

Ще одна трагедія - у Івано-Франківську. Там двох хлопців 15 і 17 років завербували для теракту. Один із них загинув під час вибуху - за даними СБУ, бомба здетонувала дистанційно.

ФСБ під виглядом чиновників

Нещодавно СБУ виявила нову тактику: російські агенти видають себе за українських посадовців і змушують підлітків виконувати "завдання" - часто під тиском або шантажем.

Масштабна інформкампанія. СБУ і поліція працюють у школах, запускають ролики й SMS-попередження.