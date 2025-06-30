UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Підлітки як зброя: РФ масово вербує українських дітей для шпигунства і диверсій, - FT

Фото: РФ вербує українських підлітків через Telegram (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія вербує українських підлітків через Telegram, обіцяючи "легкі гроші". Дітей змушують передавати координати військових, палити об’єкти і закладати вибухівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Financial Tiimes.

Російська ФСБ активно використовує українських підлітків у війні проти України.

Як пише Financial Times, дітей заманюють через месенджери, пропонуючи грошову винагороду за "просту роботу" - сфотографувати військову техніку, відправити координати або влаштувати підпал.

Служба безпеки України затримала 16-річного хлопця, який збирав дані про українські позиції у Дніпрі. Він легко зливався з натовпом, але в його телефоні були фото і локації, які мали лягти на стіл російських військових.

Підлітка завербували через Telegram. Йому надсилали інструкції і координати, які могли стати цілями для російських ударів.

Квест-гри та фальшиві вакансії 

За даними СБУ, лише за останній рік затримали понад 700 осіб, причетних до шпигунства й диверсій. Із них понад 170 - неповнолітні.

Працює схема: росіяни пишуть у месенджері, пропонують "підзаробити". Завдання - зробити фото, спалити трансформатор чи перекинути сумку.

Платять - від 100 до 1000 доларів. Іноді все це маскують під "квест", де “переможцю” обіцяють приз.

Один із таких випадків - вибух у Харкові, коли 19-річна дівчина підірвала електросамокат, переданий армії. Загинув військовий.

Ще одна трагедія - у Івано-Франківську. Там двох хлопців 15 і 17 років завербували для теракту. Один із них загинув під час вибуху - за даними СБУ, бомба здетонувала дистанційно.

ФСБ під виглядом чиновників

Нещодавно СБУ виявила нову тактику: російські агенти видають себе за українських посадовців і змушують підлітків виконувати "завдання" - часто під тиском або шантажем.

Масштабна інформкампанія. СБУ і поліція працюють у школах, запускають ролики й SMS-попередження. 

Нагадаємо. що контррозвідка Служби безпеки України запобігла ще одному теракту, який російські спецслужби планували вчинити у Києві.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився 17-річний хлопець, який уже має підозру від правоохоронців за підпал військових авто. Однак суд випустив його з-під варти на домашній арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніРосійська Федерація