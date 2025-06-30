Подростки как оружие: РФ массово вербует украинских детей для шпионажа и диверсий, - FT

Российская ФСБ активно использует украинских подростков в войне против Украины.

Как пишет Financial Times, детей заманивают через мессенджеры, предлагая денежное вознаграждение за "простую работу" - сфотографировать военную технику, отправить координаты или устроить поджог.

Служба безопасности Украины задержала 16-летнего парня, который собирал данные об украинских позициях в Днепре. Он легко сливался с толпой, но в его телефоне были фото и локации, которые должны были лечь на стол российских военных.

Подростка завербовали через Telegram. Ему присылали инструкции и координаты, которые могли стать целями для российских ударов.

Квест-игры и фальшивые вакансии

По данным СБУ, только за последний год задержали более 700 человек, причастных к шпионажу и диверсиям. Из них более 170 - несовершеннолетние.

Работает схема: россияне пишут в мессенджере, предлагают "подзаработать". Задача - сделать фото, сжечь трансформатор или перебросить сумку.

Платят - от 100 до 1000 долларов. Иногда все это маскируют под "квест", где "победителю" обещают приз.

Один из таких случаев - взрыв в Харькове, когда 19-летняя девушка взорвала электросамокат, переданный армии. Погиб военный.

Еще одна трагедия - в Ивано-Франковске. Там двух парней 15 и 17 лет завербовали для теракта. Один из них погиб при взрыве - по данным СБУ, бомба сдетонировала дистанционно.

ФСБ под видом чиновников

Недавно СБУ обнаружила новую тактику: российские агенты выдают себя за украинских чиновников и заставляют подростков выполнять "задания" - часто под давлением или шантажом.

Масштабная информкампания. СБУ и полиция работают в школах, запускают ролики и SMS-предупреждения.