Підкорити гору за 15 тисяч доларів: Непал підняв вартість сходження на Еверест

З вересня нинішнього року альпіністи, які планують підкорювати вершину у піковий сезон (квітень-травень), повинні будуть заплатити 15 000 доларів. Це на 36% більше за попередню фіксовану вартість в 11 000 доларів.

Для тих, хто хоче здійснити сходження поза піковим сезоном, ціни також зростуть на 36%. Так, дозвіл на період із вересня по листопад коштуватиме 7500 доларів, а з грудня по лютий – 3750 доларів.

Дохід від видачі дозволів є важливим джерелом надходжень для Непалу, адже альпінізм і трекінг забезпечують понад 4% ВВП країни.

Водночас, експерти критикують уряд Непалу за надмірну кількість дозволів на сходження. Щороку на Еверест видається близько 300 дозволів, що призводить до значного навантаження на маршрут.

Чому вирішили підняти вартість дозволів

Невідомо, чи вплине підвищення вартості на попит, проте воно обговорювалося ще з минулого року.

"Вартість дозволів не переглядалася вже давно. Ми оновили їх зараз", – пояснив Нарян Прасад Регмі, директор Департаменту туризму Непалу. Водночас, він не уточнив, як планується використовувати додаткові доходи.

У квітні 2024 року Верховний суд Непалу зобов’язав уряд обмежити кількість дозволів на сходження на Еверест та інші вершини, підкреслюючи необхідність врахування спроможності гір. Однак точна максимальна кількість дозволів поки що не встановлена

На тлі занепокоєнь щодо переповненості маршрутів та черг альпіністів у небезпечних умовах, у 2019 році армія Непалу розпочала щорічну програму очищення Евересту, відомого як "найвищий смітник світу". За цей час було проведено п’ять прибирань, під час яких зібрали 119 тонн сміття, 14 тіл загиблих альпіністів та кілька скелетів. Водночас, за оцінками, на горі залишаються ще близько 200 тіл.