Підкорили Говерлу. Рятувальники розшукали чотирьох іноземців, які заблукали

"Вчора під час проходження туристичного маршруту втратили орієнтир та заблукали четверо громадян Республіки Польща", - розповіли рятувальники.

Троє хлопців та одна дівчина підкорили Говерлу та вирушили на спуск, однак на шляху їх застав щільний туман, сніг та сутінки.

"Через це польські мандрівники змушені були зупинитись та попросити про допомогу гірських рятувальників, надавши координати їхнього місцезнаходження", - додали в ДСНС.

Вже 5 січня о 03:20 гірські пошуковці знайшли заблукалих біля полонини Гропа, відігріли їх чаєм та на "Богуні" транспортували до місця тимчасового проживання. Від медичної допомоги група відмовилась.

Похолодання в Україні

З 7 січня в Україну прийде чергова хвиля похолодання. В деяких регіонах мороз вдарить до -25 градусів та буде супроводжуватись значним снігом, хуртовиною та ожеледицею. Зокрема, лютий мороз вдарить у Чернігівській та Сумській областях.

Через значне посилення морозів та імовірну загрозу ракетних атак ворога у Києві та низці областей місцева влада проводить екстрені наради та ділиться важливою інформацією з громадянами.

У зв'язку з погіршенням погоди від походів у гори краще відмовитись.