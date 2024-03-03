Підкорення Леброном нового очкового рубежу не врятувало "Лейкерс": момент дня в НБА

"Король" оновив рекорд за кількістю набраних очок під егідою асоціації. У протистоянні з "Денвером" він підкорив рубіж 40000 пунктів. Подія трапилася в другій чверті, коли форвард розворотом звільнився від опіки та набрав два пункти від щита.

Досягнення Джеймса не забезпечило "Лейкерс" домашню перемогу. "Наггетс" зуміли дотиснути каліфорнійців на виїзді (124:114). "Денвер" залишився на 3-й сходинці Західної конференції НБА, а ось "Лос-Анджелес" опустився на 10-те місце.

Найрезультативнішим на паркеті став лідер "Наггетс" Нікола Йокіч. Він набрав 35 очок, зробив 10 підбирань і віддав 7 передач. Натомість Леброн набрав 26 пунктів – найбільше в складі "Лейкерс".

Хто такий Леброн Джеймс

Уродженець Акрона (штат Огайо), виступав у місцевій школі Сент-Вінсент – Сент-Мері. Обраний "Клівлендом" під 1-м номером драфту НБА-2003 і натепер визнаний одним із найсильніших баскетболістів в історії.

Під егідою асоціації дебютував ще в сезоні 2003/04. У різний час захищав кольори "Клівленда" та "Маямі", а до Лос-Анджелеса перебрався перед сезоном 2018/19. Форвард здобув чемпіонські персні НБА з кожною зі своїх команд (2012, 2013, 2016, 2020).

Новачок року НБА-2004, чотириразовий MVP сезону та 4-разовий MVP фіналів асоціації. У складі збірної США Леброн тріумфував на двох Олімпійських іграх (2008, 2012). У 2021 році став партнером Fenway Sports Group, якій належать бейсбольний "Бостон Ред Сокс" і футбольний "Ліверпуль".