Новачок сезону силовим данком ствердив перевагу "Філадельфії": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець підкорив моментом у другій чверті протистояння з "Шарлоттом". Він отримав передачу на лінії штрафних, фінтом прибрав оборонця і в оточенні ще кількох могутньо поклав згори.

Стараннями Каунсіла та інших "Севенті Сіксерс" здобули впевнену перемогу (121:114). "Філадельфія" залишилася на 5-й сходинці Східної конференції НБА. Натомість "Горнетс" тут – за межами десятки.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "76-х" Тайріз Максі. Він набрав 33 очки, зробив 6 підбирань і віддав 5 передач. Тим часом Каунсіл додав у скарбничку "Філадельфії" ще 3 пункти.

Хто такий Рікі Каунсіл

Уродженець Північної Кароліни, на студентському рівні захищав кольори "Вічіта Стейт Шокерс" і "Арканзас Рейзорбекс". На драфті НБА-2023 не був обраний жодною з команд.

1 липня торік підписав двосторонній контракт із "Філадельфією". 20 жовтня "Севенті Сіксерс" відмовилися від оборонця, але через п'ять днів уклали новий двосторонній договір із ним. Дебютував під егідою асоціації у січні, а в лютому набрав рекордні 19 пунктів проти "Вашингтона".

Батьки новачка мають специфічний підхід до імен дітей. Троє синів отримали імені на честь батька Рікі Каунсіла – Рікі Каунсіл ІІ, Рікі Каунсіл ІІІ та Рікі Каунсіл IV (якраз оборонець "Філадельфії").