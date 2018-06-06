Пидкоморну назначили замминистра энергетики

Ранее Пидкоморна была исполняющим обязанности государственного секретаря
Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Юлию Пидкоморну. Об этом сегодня РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.
"Да, назначили Пидкоморну", - сказал Розенко.
Ранее Юлия Пидкоморна была исполняющим обязанности государственного секретаря - директором департамента обеспечения коммуникации и организационной работы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначена Оксана Кривенко.