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Пидкоморну назначили замминистра энергетики

НовостиПолитика    06.06.2018 - 13:06
Фото: Юлия Пидкоморна (facebook.com minenergoua)
Фото: Юлия Пидкоморна (facebook.com minenergoua)

Ранее Пидкоморна была исполняющим обязанности государственного секретаря

Кабинет министров Украины назначил заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Юлию Пидкоморну. Об этом сегодня РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Да, назначили Пидкоморну", - сказал Розенко. 

Ранее Юлия Пидкоморна была исполняющим обязанности государственного секретаря - директором департамента обеспечения коммуникации и организационной работы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что новым главой Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назначена Оксана Кривенко.

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Теги публикации: замминистра, Кабинет Министров Украины, Министерство энергетики и углепрома Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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