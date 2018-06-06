Підкоморну призначили заступником міністра енергетики

Раніше Підкоморна була виконуючим обов'язки державного секретаря
Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Юлію Підкоморну. Про це сьогодні РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.
"Так, призначили Підкоморну", - сказав Розенко.
Раніше Юлія Підкоморна була виконуючим обов'язки державного секретаря - директором департаменту забезпечення комунікації та організаційної роботи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), призначена Оксана Кривенко.