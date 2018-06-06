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Підкоморну призначили заступником міністра енергетики

НовиниПолітика    06.06.2018 - 13:06
Фото: Юлія Підкоморна (facebook.com minenergoua)
Фото: Юлія Підкоморна (facebook.com minenergoua)

Раніше Підкоморна була виконуючим обов'язки державного секретаря

Кабінет міністрів України призначив заступником міністра енергетики та вугільної промисловості України Юлію Підкоморну. Про це сьогодні РБК-Україна повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

"Так, призначили Підкоморну", - сказав Розенко.

Раніше Юлія Підкоморна була виконуючим обов'язки державного секретаря - директором департаменту забезпечення комунікації та організаційної роботи Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), призначена Оксана Кривенко.

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Теги публікації: замминистра, Кабінет Міністрів України, Міністерство енергетики та вуглепрому України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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