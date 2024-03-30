Підказка для волонтерів. Українцям нагадали про важливий нюанс при ввезенні авто для ЗСУ

Ввозити автобілі як гуманітарну допомогу можна для використання ЗСУ, Нацгвардії та іншими військовими формуваннями, у такому випадку митні платежі не потрібно платити.

Як зазначають в уряді, 31 березня завершується перехідний період, під час якого в Україну можна було завозити гуманітарну допомогу, використовуючи паперові декларації.

З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України буде можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Для початку потрібно зареєструватися на сайті системи реєстрації гуманітарних вантажів. Це можна зробити онлайн за допомогою за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Потім необхідно зайти в особистий кабінет, обрати меню - мої вантажі - декларація.

Після цього потрібно обрати пункт "Надходження гуманітарної допомоги", де потрібно вказати поля отримувача та надавача допомоги, а також іншу допомогу.