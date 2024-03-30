Подсказка для волонтеров. Украинцам напомнили о важном нюансе при ввозе авто для ВСУ

Ввоз автомобилей в качестве гуманитарной помощи можно для использования ВСУ, Нацгвардией и другими военными формированиями, в таком случае таможенные платежи не нужно платить.

31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.

С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте системы регистрации гуманитарных грузов. Это можно сделать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи. Затем необходимо зайти в личный кабинет, выбрать меню - мои грузы - декларация.

После этого необходимо выбрать пункт "Поступление гуманитарной помощи", где нужно указать поля получателя и оказания помощи, а также другую помощь.