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Подсказка для волонтеров. Украинцам напомнили о важном нюансе при ввозе авто для ВСУ

Фото: украинцам напомнили о декларации для ввоза авто для ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Автомобили, которые ввозят из-за границы для воинских частей, считаются не транспортными средствами, а гуманитарной помощью. Поэтому есть несколько правил при ввозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

Ввоз автомобилей в качестве гуманитарной помощи можно для использования ВСУ, Нацгвардией и другими военными формированиями, в таком случае таможенные платежи не нужно платить.

31 марта завершается переходный период, во время которого в Украину можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.

С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

Для начала необходимо зарегистрироваться на сайте системы регистрации гуманитарных грузов. Это можно сделать онлайн с помощью квалифицированной электронной подписи. Затем необходимо зайти в личный кабинет, выбрать меню - мои грузы - декларация.

После этого необходимо выбрать пункт "Поступление гуманитарной помощи", где нужно указать поля получателя и оказания помощи, а также другую помощь.

 

 

Напомним, что в Украине гражданам и дальше продолжают выдавать гуманитарную помощь, если они в этом нуждаются. Получить можно не только продуктовые наборы, но и пособие для детей.

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