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Підірвав штаб з комбатом "Шторм-Z". На бік України перейшов військовий РФ

Фото: російський військовий, який перейшов на бік України, взяв участь у пресконференції (t.me/DIUkraine)
Автор: Іван Носальський

Легіон "Свобода Росії" провів спецоперацію "Очерет", у рамках якої на бік України перейшов 24-річний російський військовослужбовець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на легіон "Свобода Росії" в Telegram , проект "Хочу жити" у Facebook та Головне управління розвідки в Telegram.

Як зазначили у "Хочу жити", російський військовий із позивним "Сільвер" потрапив до одного з підрозділів смертників "Шторм", де він надивився на повне беззаконня та знецінення людського життя.

Він, за інформацією ЛСР, не погодився з режимом російського диктатора Володимира Путіна і прийняв рішення приєднатися до підрозділу росіян, які воюють на боці України.

"Сільвер" став добровольцем ЛСР узимку 2024 року. Протягом кількох місяців він передавав легіону важливу інформацію: розташування сил та засобів росіян, їхні плани, завдання на конкретній ділянці фронту.

"Пізніше, у потрібний момент, він активував вибухові пристрої у штабі, точно над місцем відпочинку командира полку та старших офіцерів. В результаті командир та кілька старших офіцерів підрозділу "Шторм" отримали тяжкі поранення", - зазначили у легіоні.

У Головному управлінні розвідки уточнили, що "Сільвер" кинув гранату у вентиляційний отвір підвалу штабу окупаційного підрозділу "Шторм-Z". У приміщенні спали його комбат та інші російські офіцери.

"Там близько 15 людей було у підвалі. У цьому приміщенні була труба прямо над ліжком, де спав комбат. Вона виходила на вулицю поруч із під'їздом, і ми вирішили в цю трубу кинути гранату чи дві, щоб вони поряд з ними вибухнули", - розповів російський військовий під час пресконференції.

Після цього на відході російський військовий замінував стежку і вийшов узгодженим маршрутом. Наразі він проходить базовий курс підготовки у статусі рекрута легіону.

Що передувало

Нагадаємо, минулого року українське Головне управління розвідки провело спецоперацію "Синиця", в рамках якої було завербовано російського пілота Максима Кузьмінова. Він перегнав на територію України гелікоптер Мі-8.

У лютому цього року стало відомо, що Кузьмінова було вбито в Іспанії. У ГУР не розкрили подробиці інциденту.

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