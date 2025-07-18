Підірвав авто прокурора у Дніпрі. Суд виніс вирок зраднику з Полтавської області

Деталі справи

Зрадника та його спільника було затримано ще 6 червня поточного року. Внаслідок теракту правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено.

Агентом виявився 30-річний житель Полтавської області, якого ворог завербував через Telegram-канали із пошуку "легких заробітків".

"За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - пише СБУ.

Рішення суду

30-річного зрадника було визнано винним за статтями Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб;

ч. 2 ст. 258 - закінчений замах на вчинення терористичного акту;

ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами;

ч. 1 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Йому призначили 15 років тюрми.

Щодо спільника - досудове розслідування наразі триває.