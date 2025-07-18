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Підірвав авто прокурора у Дніпрі. Суд виніс вирок зраднику з Полтавської області

П'ятниця 18 липня 2025 15:02
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Підірвав авто прокурора у Дніпрі. Суд виніс вирок зраднику з Полтавської області Ілюстративне фото: суд виніс вирок зраднику, який підірвав авто прокурора у Дніпрі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок 30-річному агенту Російської Федерації (РФ), який підірвав авто прокурора у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Зрадника та його спільника було затримано ще 6 червня поточного року. Внаслідок теракту правоохоронець отримав легкі тілесні ушкодження, а його транспортний засіб було повністю знищено.

Агентом виявився 30-річний житель Полтавської області, якого ворог завербував через Telegram-канали із пошуку "легких заробітків".

"За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спочатку встановив стеження за прокурором та звітував про його графік дня і маршрути пересування. Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту", - пише СБУ.

Рішення суду

30-річного зрадника було визнано винним за статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб;
  • ч. 2 ст. 258 - закінчений замах на вчинення терористичного акту;
  • ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження з вибуховими речовинами;
  • ч. 1 ст. 263-1 - незаконне виготовлення вибухових речовин та вибухових пристроїв.

Йому призначили 15 років тюрми.

Щодо спільника - досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно суд виніс заочний вирок російському терористу, який утримував декілька сотень цивільних у заручниках під час окупації у Чернігівській області.

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Служба безпеки України Полтавська область
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