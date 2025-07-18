Взорвал авто прокурора в Днепре. Суд вынес приговор предателю из Полтавской области
Суд вынес приговор 30-летнему агенту Российской Федерации (РФ), который взорвал авто прокурора в Днепре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Детали дела
Предатель и его сообщник были задержаны еще 6 июня текущего года. В результате теракта милиционер получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено.
Агентом оказался 30-летний житель Полтавской области, которого враг завербовал через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".
"По материалам дела, по указанию куратора фигурант сначала установил слежку за прокурором и отчитывался о его графике дня и маршрутах передвижения. Затем агент заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль прокурора и осуществил фото- и видеофиксацию последствий теракта", - пишет СБУ.
Решение суда
30-летний предатель был признан виновным по статьям Уголовного кодекса:
- ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц;
- ч. 2 ст. 258 - законченное покушение на совершение террористического акта;
- ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение со взрывчатыми веществами;
- ч. 1 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Ему назначили 15 лет тюрьмы.
Относительно сообщника - досудебное расследование продолжается.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно суд вынес заочный приговор российскому террористу, который удерживал несколько сотен гражданских в заложниках во время оккупации в Черниговской области.
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