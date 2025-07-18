Взорвал авто прокурора в Днепре. Суд вынес приговор предателю из Полтавской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Предатель и его сообщник были задержаны еще 6 июня текущего года. В результате теракта милиционер получил легкие телесные повреждения, а его транспортное средство было полностью уничтожено.

Агентом оказался 30-летний житель Полтавской области, которого враг завербовал через Telegram-каналы по поиску "легких заработков".

"По материалам дела, по указанию куратора фигурант сначала установил слежку за прокурором и отчитывался о его графике дня и маршрутах передвижения. Затем агент заложил самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль прокурора и осуществил фото- и видеофиксацию последствий теракта", - пишет СБУ.

Решение суда

30-летний предатель был признан виновным по статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц;

ч. 2 ст. 258 - законченное покушение на совершение террористического акта;

ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение со взрывчатыми веществами;

ч. 1 ст. 263-1 - незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Ему назначили 15 лет тюрьмы.

Относительно сообщника - досудебное расследование продолжается.