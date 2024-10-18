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Підхід до шкільних підручників в Україні кардинально зміниться: що відомо

Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова, Тетяна Веремєєва

В Україні змінюють підхід до створення підручників. Процес експертизи та підготовки навчальних матеріалів тепер контролюватиме Український інститут розвитку освіти замість Інституту модернізації змісту освіти.

Про це в інтерв’ю для РБК-Україна розповіла заступниця Міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

Нововведення запроваджують з метою уникнення серйозних помилок у підручниках, як це сталося нещодавно з відсутністю Криму на карті в підручнику з української мови для 7 класу.

"Попри одіозність цього ляпу, трапляються й інші помилки. Зміст підручників не відповідає концепції Нової української школи, він тільки косметично щось змінює, маскує старий підхід під новий", – зазанчає заступниця міністра освіти.

Нововведенням також є апробація підручників перед їхнім масовим друком: їх тестують у школах, а вчителі надають зворотний зв'язок, що дозволяє виправляти помилки й покращувати зміст. Це забезпечує відповідність матеріалів концепції Нової української школи та знижує ризик появи недоліків.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні планують запровадити обов'язкове навчання для різних категорій учнів окремо, враховуючи формат отримання знань або місцеперебування. Це нововведення стало необхідним через значні втрати в освітній інфраструктурі, спричинені війною.

Від початку бойових дій постраждали 3524 заклади освіти, з яких 360 були повністю зруйновані. Станом на вересень 2024 року в Україні працюють 12 268 шкіл, проте 879 із них знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

Заступниця міністра освіти повідомила, що 84% шкіл в Україні наразі працюють у очному або змішаному форматі, тоді як 14% закладів залишаються на дистанційному навчанні через небезпеку поблизу фронтових зон. Вона підкреслила важливість будівництва протирадіаційних укриттів, де учні зможуть не тільки ховатися під час повітряних тривог, але й продовжувати навчальний процес.

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