Підготуватися до здачі теорії ПДР можна онлайн: МВС підготувало тренажер

За даними МВС, безплатний тренажер повторює умови реального теоретичного екзамену з ПДР у сервісному центі. Якщо ви хочете підготуватися до іспитів, у вас є нескінченна кількість спроб та навіть спеціальні відеоролики, які пояснюють всі тонкощі деяких пунктів правил дорожнього руху.

В онлайн-тренажері передбачено можливість помилитися не більше, ніж два рази. Також надається на складання тестів 20 хвилин, а комп’ютер підбере 20 рандомних питань, які можуть бути на справжньому іспиті в сервісному центрі. Сервіс за посиланням.

Зміни для водіїв у 2023 році

Раніше Верховна Рада підтримала законопроект № 7354, який дозволить українцям самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання посвідчення водія.

Крім того, у парламенті зареєстровано законопроект, який стосується запровадження штрафів для власників спортивних автомобілів та мотоциклів за надто гучний звук форсованого двигуна.

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