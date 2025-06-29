Для підготовки до зими треба спростити імпорт енергетичного обладнання, - Енергоспівтовариство

"З точки зору розгляду штабу підготовки до зими. Я би хотів заручитися підтримкою народних депутатів щодо виключення оподаткування податком на додану вартість тих, того обладнання, яке буде надаватися в рамках Фонду підтримки енергетики", - сказав Оржель.

Він зазначив, що скасування сплати ПДВ дозволить привезти більше обладнання для енергетики, оскільки його вартість зменшиться.

"Ми, фактично, за ці гроші просто дамо більше необхідного обладнання українським енергетичним компаніям", - пояснив Оржель.

Він підкреслив, що донори говорять, що в них не закладається сплачування податків в рамках донорської допомоги, а дія норми про скасування ПДВ для обладнання енергетики триває лише до кінця 2025 року.

За його словами, донори готують бюджет на наступний рік і підтримка депутатів є дуже важливою для забезпечення максимального обсягу імпорту обладнання для енергетики в умовах війни.

