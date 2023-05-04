Для підготовки до опалювального сезону потрібно переглянути тарифи на електроенергію для населення, - екс-міністр

"У нас тарифи для населення субсидіюються двома державними підприємствами. Поточні тарифи набагато менші реальних цін на ринку, і, як результат, покривають ці витрати дві великі компанії - "Енергоатом" та "Укргідро". Але проблема в тому, що джерел покриття цих витрат немає, тому фактично створюються борги в цих компаніях", - сказав він.

Екс-міністр енергетики зауважив, що минулого року виручені від експорту електроенергії кошти йшли на те, щоб покривати витрати на субсидії для населення.

"На сьогодні питання з експортом, на жаль, провалено. У нас є профіцит, але експортувати ми не можемо, тому що є проблеми з тим, як розподіляти прибуток за цей транскордонний перетин і прибуток відповідно між двома сусідніми компаніями", - заявив Оржель.

Він також звернув увагу на те, що енергосистема України потребує додаткових грошей на відновлення після ракетних ударів, "особливо в тих місцях, які були окуповані або знаходяться біля прифронтових ліній", та підготовку до наступного опалювального сезону.

"Треба заробити чи акумулювати гроші до опалювального сезону, кошти потрібні вже тут і зараз. Треба ще купити необхідне обладнання, треба закупити паливо і тому не можна зволікати (з переглядом тарифів на електроенергії для населення, - ред.)", - додав Оржель.

Нагадаємо, за словами голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтина Ущаповського, влада розглядає можливість зростання тарифів на електроенергію для населення.