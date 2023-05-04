Для подготовки к отопительному сезону нужно пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, - экс-министр

"У нас тарифы для населения субсидируются двумя государственными предприятиями. Текущие тарифы намного меньше реальных цен на рынке, и, как результат, покрывают эти расходы две крупные компании - "Энергоатом" и "Укргидро". Но проблема в том, что источников покрытия этих расходов нет, поэтому фактически создаются долги в этих компаниях", - сказал он.

Экс-министр энергетики отметил, что в прошлом году вырученные от экспорта электроэнергии средства уходили на то, чтобы покрывать расходы на субсидии для населения.

"На сегодняшний день вопрос с экспортом, к сожалению, провален. У нас есть профицит, но экспортировать мы не можем, потому что есть проблемы с тем, как распределять прибыль за это трансграничное пересечение и прибыль соответственно между двумя соседними компаниями", - заявил Оржель.

Он также обратил внимание на то, что энергосистема Украины нуждается в дополнительных деньгах на восстановление после ракетных ударов, "особенно в тех местах, которые были оккупированы или находятся у прифронтовых линий", и подготовку к следующему отопительному сезону.

"Нужно заработать или аккумулировать деньги до отопительного сезона, средства нужны уже здесь и сейчас. Надо еще купить необходимое оборудование, нужно закупить топливо и потому нельзя медлить (с пересмотром тарифов на электроэнергии для населения, - ред.)", - добавил Оржель.

Напомним, по словам главы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского, власти рассматривают возможность роста тарифов на электроэнергию для населения.