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Для підготовки до наступної зими "Укренерго" потрібно збалансовати тарифи, - радник прем'єра

Фото: для підготовки до наступної зими "Укренерго" потрібно збалансовати тарифи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

В умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра та члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.

"До організаційних кроків для того, аби закрити питання підготовки до зими треба віднести той перелік кроків, якщо його лаконічно сформувати, то він буде звучати дуже просто - заходи по фінансово-економічному збалансуванню роботи ринку електричної енергії", - сказав він.

Бойко зазначив, що оператор системи передачі електроенергії та мережеві оператори потребують економічно-збалансованих тарифів, оскільки від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%.

"Відповідно це призводить до очевидного, але, на жаль, неприємного висновку щодо необхідності, передачі у відповідність цих тарифів, значить до нових реалій. Особливо ці відхилення безумовно суттєво деформували економіку цих підприємств в період масових ракетних обстрілів і відповідно обмежень споживання по регіонах", - підкреслив радник прем’єра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

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Укренерго