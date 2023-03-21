Для підготовки до наступної зими "Укренерго" потрібно збалансовати тарифи, - радник прем'єра

"До організаційних кроків для того, аби закрити питання підготовки до зими треба віднести той перелік кроків, якщо його лаконічно сформувати, то він буде звучати дуже просто - заходи по фінансово-економічному збалансуванню роботи ринку електричної енергії", - сказав він.

Бойко зазначив, що оператор системи передачі електроенергії та мережеві оператори потребують економічно-збалансованих тарифів, оскільки від початку повномасштабного вторгнення обсяги розподілу та передачі електроенергії впали на 30%.

"Відповідно це призводить до очевидного, але, на жаль, неприємного висновку щодо необхідності, передачі у відповідність цих тарифів, значить до нових реалій. Особливо ці відхилення безумовно суттєво деформували економіку цих підприємств в період масових ракетних обстрілів і відповідно обмежень споживання по регіонах", - підкреслив радник прем’єра.

Нагадаємо, голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.