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Підготовка ЗСУ, поглиблення діалогу й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єром Албанії

П'ятниця 19 січня 2024 15:48
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Підготовка ЗСУ, поглиблення діалогу й не тільки. Зеленський переговорив з прем'єром Албанії Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Албанії Еді Рамою. Обговорили підготовку Збройних сил України й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Про що говорили:

  • Зеленський привітав чітку позицію Албанії щодо російського вторгнення в Україну, підтримки нашої країни в Радбезі ООН, зокрема оборонну та політичну підтримку;
  • обговорили підготовку Глобального саміту миру. За словами президента, Україна розраховує на активну підтримку з боку наших партнерів, зокрема Албанії.

"Окрім того, ми обговорили шляхи поглиблення діалогу Україна – Балкани та продовження оборонної взаємодії. Відзначив важливість продовження й розширення програм із підготовки українських військовослужбовців за участю Албанії", - пише президент.

Підтримка Албанії

Албанія є одним із союзників України, який підтримує нашу країну на тлі російського вторгнення.

Як відзначив вище президент, Тирана не лише виступила з підтримкою в Раді безпеки ООН, але й надає всебічну допомогу. Зокрема ще у вересні 2023 року Албанія підписала декларацію щодо вступу України до НАТО.

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