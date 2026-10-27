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Підготовка до зими: скільки лікарень зможуть працювати при перебоях світла і води

16:44 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Василина Копитко
МОЗ розповіло про підготовку до зими (фото: Getty Images)

78% медзакладів спроможної мережі в Україні можуть повністю автономно працювати під час перебоїв із централізованим постачанням електроенергії, тепла та води, станом на 1 жовтня 2026 року.

Про це на запит РБК-Україна повідомили в МОЗ.

Чим забезпечені лікарні

У МОЗ зазначили, що на початку року таких закладів було 52%. Для роботи без централізованого постачання лікарні забезпечують генераторами, автономними котельнями та свердловинами, а частина також має сонячні панелі.

На початок жовтня, усі заклади спроможної мережі мають генератори. Автономні котельні є у 94% закладів, свердловини - у 78%, а сонячні панелі - у 42%.

Загалом медзаклади накопичили 4,6 тис. тонн пального, яке потрібне для роботи обладнання під час перебоїв з електропостачанням.

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Як готуються до зими

МОЗ разом з іншими державними органами та міжнародними партнерами постачає додаткові генератори й реалізує проєкти зі встановлення автономних котелень, сонячних електростанцій та іншого енергетичного обладнання.

Підготовку медзакладів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років визначив наказ МОЗ від 22 вересня 2026 року № 1394.

Мета заходів - допомогти лікарням працювати під час перебоїв із централізованим постачанням енергоресурсів і не переривати надання медичної допомоги.

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Раніше ми писали про те, як багатоповерхівкам отримати гроші на генератори.

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