Підготовка до зими: скільки лікарень зможуть працювати при перебоях світла і води

78% медзакладів спроможної мережі в Україні можуть повністю автономно працювати під час перебоїв із централізованим постачанням електроенергії, тепла та води, станом на 1 жовтня 2026 року.
Про це на запит РБК-Україна повідомили в МОЗ.
У МОЗ зазначили, що на початку року таких закладів було 52%. Для роботи без централізованого постачання лікарні забезпечують генераторами, автономними котельнями та свердловинами, а частина також має сонячні панелі.
На початок жовтня, усі заклади спроможної мережі мають генератори. Автономні котельні є у 94% закладів, свердловини - у 78%, а сонячні панелі - у 42%.
Загалом медзаклади накопичили 4,6 тис. тонн пального, яке потрібне для роботи обладнання під час перебоїв з електропостачанням.
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МОЗ разом з іншими державними органами та міжнародними партнерами постачає додаткові генератори й реалізує проєкти зі встановлення автономних котелень, сонячних електростанцій та іншого енергетичного обладнання.
Підготовку медзакладів до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років визначив наказ МОЗ від 22 вересня 2026 року № 1394.
Мета заходів - допомогти лікарням працювати під час перебоїв із централізованим постачанням енергоресурсів і не переривати надання медичної допомоги.
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Раніше ми писали про те, як багатоповерхівкам отримати гроші на генератори.