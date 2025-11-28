Підготовка йде повним ходом: Німеччина нарощує виробництво ударних дронів

Розгортання ударних безпілотників

Бундесвер планує сформувати шість підрозділів з ударними безпілотниками, і підготовчі випробування вже розпочато.

Як зазначив генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, який у жовтні очолив генштаб армії, перша батарея середнього радіуса дії має бути готовою до використання у 2027 році.

До 2029 року до неї додадуться ще п'ять підрозділів, один з яких отримає засоби ураження великої дальності.

Випробування охоплюють "блукаючі боєприпаси" - дрони, здатні тривалий час перебувати в повітрі до вибору цілі оператором.

Паралельно вивчаються автономні системи на базі штучного інтелекту, однак запуск, навіть за автоматичного вибору цілі, потребує підтвердження людини.

Пріоритети нового керівництва армії

Повідомляється, що Фройдінг ставить за мету посилення армії як щодо особового складу, так і техніки, наголошуючи на необхідності створення нових структур - від 45-ї бронетанкової бригади в Литві до підрозділів ППО і батарей з ударними дронами.

Він наполягає на тому, що інновації мають проходити випробування прямо в підрозділах, де бійці відпрацьовують процедури, перевіряють рішення на практиці та коригують їх через досвід.

Генерал сформулював шість принципів закупівель, серед яких - орієнтація на надійні високі технології, спільне розроблення систем із військовослужбовцями, дотримання термінів поставок і оперативне закриття критичних прогалин.

Проблеми цифровізації

Головною перешкодою Фройдінг вважає повільні темпи впровадження проєкту цифрового бойового зв'язку, що охоплює супутникові канали, захищені радіодані та тактичні платформи.

За словами представника армії, завдання полягає в інтеграції німецьких підрозділів із силами союзників по НАТО, що має підвищити їхню гнучкість на полі бою.

Однак поточний стан систем оцінено як недостатній і такий, що впливає на боєготовність. Після завершення випробувань у грудні належить ухвалити ключові рішення про включення цифрових технологій у техніку та озброєння.