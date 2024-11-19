Підготовка до батьківства: які документи необхідні молодим батькам

Підготовка до батьківства - це не лише вибір одягу та ліжечка, а й вирішення бюрократичних питань: стати на облік у пологовому, обрати педіатра, зібрати документи на пологи та записати дитину в садочок.
Про короткий список необхідних документів для різних етапів - у матеріалі РБК-Україна.
При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал "Дія", сайт Кабінету міністрів.
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Лікарі радять майбутнім батькам ставати на облік у пологовому приблизно на 12-му тижні вагітності. Саме у цей час починають формуватися основні органи дитини.
Для цього потрібно буде взяти:
Під час візиту до лікаря, він повинен видати вам обмінну карту, в якій надалі фіксуватимуться всі медичні подробиці перебігу вагітності. В основному, цей документ видається у паперовому форматі. Варто зауважити, що обмінну карту необхідно брати з собою кожного разу, коли ви відвідуватимете лікаря. Це необхідно для того, щоб він вносив у неї останні дані: результати оглядів та аналізів.
Стати на облік можна як у державній, так і у приватній жіночій консультації або в іншому медичному закладі, який спеціалізується на спостереженні за вагітністю.
Документи для пологів радять підготувати приблизно до 36 тижня вагітності.
У пологовий радять взяти з собою:
У випадку, якщо жінка хоче, щоб чоловік, або інша близька людина, були присутнім на пологах, необхідно взяти його паспорт та результати флюорографії.
Батьки можуть оформити перші документи дитини онлайн на порталі "Дія". Для цього необхідно оформити електронну заяву, де вказати дані батьків, дитини та обрати послуги, які хочете отримати. Також в електронній заяві необхідно вказати номер медичного висновку про народження.
Медичний висновок - це заміна паперового свідоцтва про народження, він видається лікарем у пологовому будинку. Номер складається з 16 латинських літер та цифр.
Отримати номер можна трьома способами:
Також послугу "єМалятко" можна оформити до виписки офлайн у пологовому будинку, ЦНАПі або відділі ДРАЦС.
Для цього потрібні будуть такі документи:
В Україні соціальну допомогу при народженні дитини можна отримати онлайн. Для цього треба оформити електронну заяву на Порталі Дія. Для цього у заяву треба внести дані про маму, тата і дитину та поставити галочку навпроти послуг, які хочете отримати.
Також в електронній заяві необхідно вказати номер медичного висновку про народження. Розмір допомоги становить 41 280 грн: 10 320 грн виплачуються одноразово, решта суми - по 860 грн щомісяця протягом трьох років.
Якщо батьки хочуть записатися в електронну чергу до дитячого садка, то необхідно зареєструватися на сайті місцевого органу управління освітою. Потім обрати садочок та заповнити заявку на чергу. У заяві необхідно надати таку інформацію: ім'я та прізвище дитини, дату народження, серію та номер свідоцтва про народження, контактний телефон одного з батьків та бажаний садочок.
Якщо в садочку з’являться вільні місця, то статус заявки зміниться на "Є можливість зарахування". Після цього необхідно буде привезти у садочок такі документи:
Для того, щоб отримати соціальну підтримку багатодітної родини треба отримати відповідне посвідчення. Для цього можна звернутися у найближчий ЦНАП або надіслати до нього заяву.
До заяви потрібно додати такі документи:
Раніше ми писали про те, що в Україні декретну відпустку може оформити кожна жінка. Для цього необхідно мати листок непрацездатності (лікарняний).
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