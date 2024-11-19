Подготовка к отцовству: какие документы необходимы молодым родителям

Подготовка к отцовству - это не только выбор одежды и кроватки, но и решение бюрократических вопросов: стать на учет в роддоме, выбрать педиатра, собрать документы на роды и записать ребенка в садик.
О коротком списке необходимых документов для разных этапов – в материале РБК-Украина.
При подготовке материала использовались источники: портал "Действие", сайт Кабинета министров.
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Врачи советуют будущим родителям становиться на учет в родильной примерно на 12-й неделе беременности. Именно в это время начинают формироваться основные органы ребенка.
Для этого нужно будет взять:
Во время визита к врачу он должен выдать вам обменную карту, в которой в дальнейшем будут фиксироваться все медицинские подробности протекания беременности. В основном этот документ выдается в бумажном формате. Стоит заметить, что обменную карту необходимо брать с собой каждый раз, когда вы будете посещать врача. Это необходимо для того, чтобы он вносил в нее последние данные: результаты обзоров и анализов.
Стать на учет можно как в государственной, так и в частной женской консультации или в другом медицинском учреждении, специализирующемся на наблюдении за беременностью.
Документы для родов советуют подготовить примерно к 36 неделе беременности.
В родильный советуют взять с собой:
В случае, если женщина хочет, чтобы мужчина или другой близкий человек присутствовали на родах, необходимо взять его паспорт и результаты флюорографии.
Родители могут оформить первые документы ребенка онлайн на портале "Действие". Для этого необходимо оформить электронное заявление, указать данные родителей, ребенка и выбрать услуги, которые хотите получить. Также в электронном заявлении необходимо указать номер медицинского заключения о рождении.
Медицинский вывод – это замена бумажного свидетельства о рождении, он выдается врачом в роддоме. Номер состоит из 16 латинских букв и цифр.
Получить номер можно тремя способами:
Также услугу "Малятко" можно оформить до выписки офлайн в роддоме, ЦНАПе или отделе ДРАЦС.
Для этого потребуются следующие документы :
В Украине социальную помощь при рождении ребенка можно получить онлайн. Для этого нужно оформить электронное заявление на Портале Действия. Для этого в заявление нужно внести данные о маме, папе и ребенке и поставить галочку напротив услуг, которые хотите получить.
Также в электронном заявлении необходимо указать номер медицинского заключения о рождении. Размер пособия составляет 41 280 грн.: 10 320 грн. выплачиваются единовременно, остальная сумма - по 860 грн. ежемесячно в течение трех лет.
Если родители хотят записаться в электронную очередь в детский сад, необходимо зарегистрироваться на сайте местного органа управления образованием. Затем выбрать сад и заполнить заявку на очередь. В заявлении необходимо предоставить следующую информацию: имя и фамилию ребенка, дату рождения, серию и номер свидетельства о рождении, контактный телефон родителя и желаемый садик.
Если в садике появятся свободные места, то статус заявки изменится на "Есть возможность зачисления". После этого необходимо будет привезти в садик следующие документы:
Для того чтобы получить социальную поддержку многодетной семьи нужно получить соответствующее удостоверение. Для этого можно обратиться в ближайший ЦНАП или отправить заявление.
К заявлению необходимо добавить следующие документы:
Ранее мы писали о том, что в Украине декретный отпуск может оформить любая женщина. Для этого необходимо иметь листок нетрудоспособности (больничный).
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