Підбиття "Оленегорського гірника" і нова допомога від Німеччини: новини за 4 серпня

Під Новоросійськом підбили російський корабель "Оленегорський гірник", а Німеччина анонсувала нову військову допомогу Україні.
Детальніше про те, що сталося у пʼятницю, 4 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.
Британська розвідка пояснила використання Росією дронів для ударів по портах на Дунаї
Видання зазначає, що зустріч з питань миру в Україні стане "спокусливою перспективою" для принца Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана, який намагається зміцнити свій вплив та імідж.
За інформацією Reuters, міністр закордонних справ Ірану Амір Абдоллахіан відвідає Токіо 6 серпня, де зустрінеться з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою.
Під час зустрічі говоритимуть, зокрема, й про війну в Україні. Зокрема, Кісіда проситиме Іран припинити постачання зброї до Росії.
Таку заяву зробив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький. За його словами, росіяни зараз проводять розвідку, щоб визначити пріоритетні об’єкти енергетичної системи. Україна готується до можливих атак ворога.
В Україні оголосили підозру підсанкційному російському олігарху, президенту футбольного клубу "ЦСКА" (Москва) Євгену Гінеру, який причетний до фінансування збройної агресії РФ. За даними слідства, він побудував у Криму дві теплоелектростанції та поставляв армії окупанта 80% патронів.
Зокрема, після 24 лютого 2022 року Гінер як власник російського "АТ "КБАЛ ім. Кошкіна" дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів.
До Дня Повітряних сил ЗСУ Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету "ППО - надійний щит України".
Це монета номіналом 10 гривень, на якій зображений американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.
Як зазначила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, для ворога епіцентром бойових дій залишається східний фронт, там стратегічні напрямки його наступу.
За її словами, українські бійці відбивають ворожі атаки на Куп‘янському, Лиманському та Сватівському напрямках. Там кількість ворожих обстрілів збільшилась, ідуть важкі бої.
Збройні сили РФ не здатні здійснити вирішальний прорив позицій України. Тому вони намагаються виснажити українську економіку ударами дронів, вважає полковник Генштабу Естонії Март Вендла.
Вищі посадовці США та Європи стурбовані тим, що російський диктатор Володимир Путін враховує президентські вибори у США 2024 року у своєму плані війни в Україні.
На їхню думку, Путін сподівається на поразку Джо Байдена в президентських перегонах наступного року, що змусить Сполучені Штати скоротити підтримку України і поліпшить переговорну позицію Росії.
Уряд Болгарії схвалив постачання в Україну майже сотні бронетранспортерів. Йдеться про схвалення проєкту угоди між МВС і Міноборони України про безоплатне надання бронетранспортної техніки.
За словами речниці ОК "Південь", зараз росіяни намагаються створити на півострові картинку, що вони нібито там надовго. Але місцеві жителі вже усвідомлюють, що евакуйовано сім'ї "чиновників", евакуйовано майно.
За останній тиждень Україна отримала від Німеччини два танки для розмінування WISENT 1. Раніше вже було передано чотири одиниці такої техніки. Також було доставлено 11 протимінних плугів для танків Т-72.
Найближчим часом Литва передасть Україні зенітно-ракетні системи NASAMS, безпілотники, матеріально-технічне обладнання, дитячі ліжечка та багато іншого.
Крім передання військової техніки, Литва також продовжить навчання українських солдатів, надавати медичну допомогу та реабілітацію, консультувати експертів, вносити кошти в міжнародні фонди допомоги Україні.
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