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Під звуки ППО. Зеленський вранці провів "селектор" з військовими та силовиками

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П'ятниця 11 серпня 2023 18:26
Під звуки ППО. Зеленський вранці провів "селектор" з військовими та силовиками Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду з військовими та силовиками у пʼятницю, 11 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення голови держави.

"Ранок - селектор. Військові, розвідка, урядовці. Розмова під звуки роботи ППО на Київщині. Доповіді командувачів, міністрів", - заявив він.

За словами Зеленського, представники МВС доповіли про ситуацію в регіонах, ліквідацію наслідків російських ударів та роботу ДСНС.

"Дякую всім українським рятувальникам! Мінстратегпром - доповідь щодо виробництва снарядів і техніки в Україні. Збільшуємо обсяги. Постійно збільшуємо", - заявив президент.

Він додав, що представники СБУ розповіли про "вагому роботу" проти колаборантів.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Всього протягом минулої доби відбулось 34 бойових зіткнення.

Водночас, як повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW), ЗСУ намагаються закріпитись поблизу Урожайного, а росіяни продовжують активно атакувати на Куп'янському напрямку.

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Володимир Зеленський Війна Росії проти України
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Під звуки ППО. Зеленський вранці провів "селектор" з військовими та силовиками
Під звуки ППО. Зеленський вранці провів "селектор" з військовими та силовиками
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