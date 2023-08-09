Під Житомиром затримали агентку РФ, яка "полювала" за ремонтними базами ЗСУ

Контррозвідники СБУ викрили у Житомирській області жінку, яка "працювала" на ГРУ Росії. Вона здавала позиції ремонтних баз українських сил оборони, в тому числі і західної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

За даними слідства, зрадницею виявилась переселенка з Донецької області, яка переїхала до Житомирського регіону навесні цього року.

"Після переїзду вона з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської воєнної розвідки. В якості "винагороди" він обіцяв безперешкодно оформити інформатору російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ.

Однак співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Зазначимо, СБУ не вперше затримує російських агентів у Житомирській області. Наприклад, у травні минулого року Служба безпеки затримала у Житомирській області російського агента, який хотів вступити до ЗСУ. Крім того, наприкінці червня вже цього року СБУ "розкусила" російського "крота", який шпигував за бойовими літаками у Житомирській області.