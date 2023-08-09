Под Житомиром задержали агентку РФ, которая "охотилась" за ремонтными базами ВСУ

Контрразведчики СБУ разоблачили в Житомирской области женщину, которая "работала" на ГРУ России. Она сдавала позиции ремонтных баз украинских сил обороны, в том числе и западной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным следствия, предательницей оказалась переселенка из Донецкой области, которая переехала в Житомирский регион весной этого года.

"После переезда она по собственной инициативе вышла на российские спецслужбы и предложила им свою помощь в войне против Украины. Так во время общения один из контактеров предложил женщине негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Как установило расследование, "незнакомцем" оказался представитель российской военной разведки. В качестве "вознаграждения" он обещал беспрепятственно оформить информатору российский паспорт и помочь с переездом в РФ.

Однако сотрудники СБУ задержали предательницу за несколько дней до попытки выезда в РФ через третьи страны.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Отметим, СБУ не впервые задерживает российских агентов в Житомирской области. Например, в мае прошлого года Служба безопасности задержала в Житомирской области российского агента, который хотел вступить в ВСУ. Кроме того, в конце июня уже этого года СБУ "раскусила" российского "крота", который шпионил за боевыми самолетами в Житомирской области.