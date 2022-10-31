Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники зазначають, що вчора проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої трьохх поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.
Як повідомлялося, у суботу, 29 жовтня, рятувальникам вдалося виявити тіло загиблої людини на території Святогірської лаври.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.