UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Під завалами на території Святогірської лаври виявили ще двох загиблих

Фото: рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники завершили розбір завалів на території Святогірської лаври. Виявлено тіла трьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"У ході розбору завалу знайдено тіло однієї особи (анкетні дані та стать встановлюються). Всього з початку робіт виявлено тіла трьох загиблих осіб", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники зазначають, що вчора проводились роботи з розбору завалів частково зруйнованої трьохх поверхової будівлі на території Святогірської лаври, яка зазнала пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, у суботу, 29 жовтня, рятувальникам вдалося виявити тіло загиблої людини на території Святогірської лаври.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьСвятогорскВійна в Україні