Под завалами на территории Святогорской лавры обнаружили еще двоих погибших

Спасатели завершили разбор завалов на территории Святогорской лавры. Обнаружены тела трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

"В ходе разбора завала найдено тело одного человека (анкетные данные и пол устанавливаются). Всего с начала работ обнаружены тела трех погибших", - говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что вчера проводились работы по разбору завалов частично разрушенного трехэтажного здания на территории Святогорской лавры, которое получило повреждения в результате вражеских обстрелов.