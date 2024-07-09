Під завалами в Києві ще можуть знаходитися люди

Під завалами на двох локаціях у Києві ще можуть знаходитись люди після масованого обстрілу 8 липня.
Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише РБК-Україна з посиланням на ефір "Радіо Свобода".
"На зараз такого розуміння немає. Ми зможемо дати точну відповідь на це питання (чи є під завалами люди, - ред), після того, як буде завершено пошуково-рятувальну операцію. Люди під завалами можуть бути, так", - сказав він.
Наразі рятувально-пошукові роботи продовжують у двох локаціях - "Охматдиті" та будинку в Шевченківському районі.
Російські війська масово обстріляли Київ ракетами 8 липня. Фіксувалися влучання у житловий будинок та дитячу лікарню "Охматдит".
На ранок, 9 липня, кількість жертв і постраждалих після ракетного удару по Києву зросла - загинули 27 осіб, серед яких четверо дітей, постраждали 117.
Як повідомлялося, вперше за довгий час атака відбулася вдень і мала хвилеподібний характер. Докладніше про тактику противника, яка його мета і коли може бути наступний масований удар, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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