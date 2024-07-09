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Під завалами в Києві ще можуть знаходитися люди

Фото: наслідки обстрілу Києва 8 липня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Під завалами на двох локаціях у Києві ще можуть знаходитись люди після масованого обстрілу 8 липня.

Про це заявив заступник голови КМДА Микола Поворозник, пише РБК-Україна з посиланням на ефір "Радіо Свобода".

"На зараз такого розуміння немає. Ми зможемо дати точну відповідь на це питання (чи є під завалами люди, - ред), після того, як буде завершено пошуково-рятувальну операцію. Люди під завалами можуть бути, так", - сказав він.

Наразі  рятувально-пошукові роботи продовжують у двох локаціях - "Охматдиті" та будинку в Шевченківському районі.

Обстріл Києва

Російські війська масово обстріляли Київ ракетами 8 липня. Фіксувалися влучання у житловий будинок та дитячу лікарню "Охматдит".

На ранок, 9 липня, кількість жертв і постраждалих після ракетного удару по Києву зросла - загинули 27 осіб, серед яких четверо дітей, постраждали 117.

Як повідомлялося, вперше за довгий час атака відбулася вдень і мала хвилеподібний характер. Докладніше про тактику противника, яка його мета і коли може бути наступний масований удар, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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