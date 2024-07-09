Под завалами в Киеве еще могут находиться люди

"На данный момент такого понимания нет. Мы сможем дать точный ответ на этот вопрос (есть ли под завалами люди, - ред), после того, как будет завершена поисково-спасательная операция. Люди под завалами могут быть, да", - сказал он.

В настоящее время спасательно-поисковые работы продолжают в двух локациях - "Охматдете" и дома в Шевченковском районе.