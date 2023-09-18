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Під Воронежем знайшли дрон. Він вибухнув, коли його оглядала Росгвардія

Фото: вибух дрону стався під російським Воронежем під час огляду Росгвардії (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Безпілотник вибухнув під час огляду співробітниками Росгвардії під Воронежем (РФ). Його знайшли у районі траси "Вороніж-Нововоронеж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, вранці в неділю, 17 вересня, місцеві жителі виявили на 25-му кілометрі траси "Воронеж-Нововоронеж", на території радгоспу "Воронезький" невідомий безпілотник.

"Незабаром на місце прибули вибухотехніки Росгвардії. Коли вони почали оглядати безпілотник - він вибухнув", - йдеться у повідомленні.

За даними Baza, безпілотник вибухнув у Новоусманському районі Воронезької області.

 

Вибух дрону стався під Воронежем під час огляду Росгвардії (t.me/bazabazon)

За попередніми даними, нібито внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Атаки дронів в Росії

Останнім часом у Росії атаки дронів, причому не лише на прикордонні області, стали досить частими. Наприклад, наприкінці липня в Брянській області відбувся вибух у Трубчевську, в населеному пункті зникла електроенергія. За словами місцевих жителів, невідомий безпілотник атакував будівлю відділу поліції.

За даними The New York Times, атаки дронів на Москву та інші регіони Росії знижують здатність Кремля вести війну проти України. Зокрема вони дозволяють посилити розбіжності серед російського командування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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