Під Вінницею новий приліт: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Російські війська вдарили по об'єкту інфраструктури неподалік Вінниці. Деталей поки немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Вороновицької територіальної громади Олександра Ковінька.

Як уточнив начальник Вінницької обласної воєнної адміністрації Сергій Борзов, під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури.

Він не уточнив, по якому саме об'єкту було влучання.

"У нашій громаді потрапляння по інфраструктурному об'єкту. Фахівці працюють", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що противник вдруге за день ударив по Ладижинській ТЕС у Вінницькій області. Внаслідок цього постраждали рятувальники, які прибули розбирати завали після першого удару вранці 11 жовтня.

Зазначимо, сьогодні Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, а також масово запускає дрони-камікадзе.

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