Под Винницей новый прилет: поврежден объект инфраструктуры

Российские войска ударили по объекту инфраструктуры недалеко от Винницы. Деталей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Вороновицкой территориальной общины Александра Ковинько.

Он не уточнил, в какой именно объект было попадание.

"В нашей общине попадание по инфраструктурному объекту. Специалисты работают", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что противник второй раз за день ударил по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате пострадали спасатели, которые прибыли разбирать завалы после первого удара утром 11 октября.

Отметим, сегодня Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также массово запускает дроны-камикадзе.

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