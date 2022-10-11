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Под Винницей новый прилет: поврежден объект инфраструктуры

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Винницкая область, Вторник 11 октября 2022 14:27
Под Винницей новый прилет: поврежден объект инфраструктуры Фото: последствия прилета под Винницей (facebook Александра Ковинько)
Автор: Александр Мороз

Российские войска ударили по объекту инфраструктуры недалеко от Винницы. Деталей пока нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Вороновицкой территориальной общины Александра Ковинько.

"В нашей общине попадание по инфраструктурному объекту. Специалисты работают", - отметил он.

Он не уточнил, в какой именно объект было попадание.

Обновлено от 14:30

Как уточнил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов, под удар попал объект критической инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что противник второй раз за день ударил по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате пострадали спасатели, которые прибыли разбирать завалы после первого удара утром 11 октября.

Отметим, сегодня Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским объектам в Украине, а также массово запускает дроны-камикадзе.

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