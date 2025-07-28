Під виглядом далекобійників та туристів: поліція викрила організаторів схеми для ухилянтів

Національна поліція викрила злочинну групу, яка пропонувала ухилянтам виїзд за кордон під виглядом далекобійників та туристів за 17 тисяч доларів, у підозрюваних пройшли масові обшуки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції.
"Злочинна група підшуковувала військовозобов’язаних українців, які мали намір у будь-який спосіб виїхати з країни. Клієнтам пропонувалося кілька способів втечі за кордон. Наразі учасникам групи загрожує позбавлення волі до дев’яти років", - зазначили у поліції.
За задумом підозрюваних, перетин кордону поза межами пункту пропуску "вартував" 11 тисяч доларів, виїхати за межі країни під виглядом далекобійника із занесенням даних водія до системи "Шлях" коштувало 14 тисяч доларів, а на "пасажирський квиток" на потяг, який прямує до країн ЄС, і "обхід", при цьому, паспортної перевірки потрібно було знайти 17 тисяч доларів.
За даними поліції, після обраного способу втечі з України, клієнт отримував подальші інструкції і згодом йому направлялись відповідні необхідні документи.
Під час обшуків у фігурантів справи вилучено чорнові записи, оргтехніку, телефони, автомобілі, набої та кошти у різній валюті, на загальну суму майже 5 млн гривень.
Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила чергову масштабну схему ухилення від мобілізації. Чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю. Схема діяла у більшості регіонів України, правоохоронні органи провели десятки обшуків у причетних.
Також Служба безпеки України за участі Національної поліції затримала ділків, які допомагали українцям уникати мобілізації до Збройних сил. Зловмисники навіть "клонували" для цього додатки "Резерв+" та "Дія".
Окрім того, СБУ та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали їх організаторів у різних регіонах України. Серед фігурантів схем – адміністратори Телеграм-каналів та посадовці держустанов.
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