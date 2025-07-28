Под видом дальнобойщиков и туристов: полиция разоблачила организаторов схемы для уклонистов

"Преступная группа подыскивала военнообязанных украинцев, которые намеревались любым способом выехать из страны. Клиентам предлагалось несколько способов побега за границу. Сейчас участникам группы грозит лишение свободы до девяти лет", - отметили в полиции.

Цены для уклонистов

По замыслу подозреваемых, пересечение границы вне пункта пропуска "стоило" 11 тысяч долларов, выехать за пределы страны под видом дальнобойщика с занесением данных водителя в систему "Шлях" стоило 14 тысяч долларов, а на "пассажирский билет" на поезд, следующий в страны ЕС, и "обход", при этом, паспортной проверки нужно было найти 17 тысяч долларов.

Как работала схема

По данным полиции, после выбранного способа побега из Украины, клиент получал дальнейшие инструкции и впоследствии ему направлялись соответствующие необходимые документы.

Во время обысков у фигурантов дела изъяты черновые записи, оргтехника, телефоны, автомобили, патроны и средства в разной валюте, на общую сумму почти 5 млн гривен.