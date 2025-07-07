Під ударом ТЦК, університет, будинки: все про атаку по Харкову і Запоріжжю (фото, відео)

Російська Федерація сьогодні, 7 липня, завдала масованого дронового удару по Запоріжжю та Харкову. Під прицілом ворога були будівлі обласних ТЦК та СП.
РБК-Україна розповідає, що відомо про ранкову атаку "Шахедів" на Харків та Запоріжжя.
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Близько 10:00 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Запоріжжя та області. Вже за 20 хвилин місцева влада підтвердила вибухи в місті внаслідок атаки дронів.
Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, зафіксовано шість ударів дронами-камікадзе типу "Шахед".
Наразі допомога медиків знадобилася одинадцятьом постраждалим. Вісім людей ушпиталені, ще трьом - надана допомога на місці. Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній.
Федоров також оприлюднив відео та фото з місця подій, на якому видно масштаби руйнувань. Серед пошкоджених об'єктів - будівля одного з університетів, де, за наявними фото, зайнявся дах.
Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:
Вранці 7 липня армія РФ атакувала Харків ударними дронами. Під удар потрапив Холодногірський район - зафіксовано щонайменше шість "прильотів".
За словами мера Ігоря Терехова, у місті було чутно вибухи, кілька дронів влучили в житлові будинки. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджено приватні оселі, автівки, лінії електропередач і транспортну інфраструктуру.
Один з дронів влучив у двоповерховий будинок, ще один - у проїжджу частину біля житла. У деяких місцях дрони спричинили масштабні руйнування - вигоріли авто, вибиті шибки, пошкоджені фасади.
Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 11, у лікарнях перебуває 7 постраждалих. Одна людина - у вкрай тяжкому стані. Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога.
Об 12:10 мер міста Ігор Терехов уточнив, що внаслідок останнього удару по Харкову відомо вже про 16 постраждалих.
Служби працюють на місцях, людям надають медичну допомогу.
Оновлено о 12:50
Терехов повідомив, що у Харкові внаслідок двох ранкових атак російської армії загалом вже відомо про 43 постраждалих мирних мешканців.
Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, в Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.
У Запоріжжі удар дрона було зафіксовано поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця. На місцях працюють екстрені служби.
"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначили в командуванні військ.
Варто зауважити, що на тлі цих атак у Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив про призупинення діяльності.
Під час підготовки матеріалу використовувались дані мера Харкова Ігоря Терехова, голови військової ХОВА Олега Синєгубова, повідомлення Сухопутних військ, керівника Запорізької ОВА Івана Федорова.
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