Під ударом ТЦК, університет, будинки: все про атаку по Харкову і Запоріжжю (фото, відео)

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у Запоріжжі десятки поранених, пошкоджено будівлю університету;

у Харкові влучання у декількох районах, є важкопоранені;

під ударом були будівлі обласних ТЦК та СП.

Атака на Запоріжжя

Близько 10:00 Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Запоріжжя та області. Вже за 20 хвилин місцева влада підтвердила вибухи в місті внаслідок атаки дронів.

Як повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, зафіксовано шість ударів дронами-камікадзе типу "Шахед".

Наразі допомога медиків знадобилася одинадцятьом постраждалим. Вісім людей ушпиталені, ще трьом - надана допомога на місці. Стан постраждалих, які перебувають під наглядом лікарів, медики оцінюють, як середній.

Федоров також оприлюднив відео та фото з місця подій, на якому видно масштаби руйнувань. Серед пошкоджених об'єктів - будівля одного з університетів, де, за наявними фото, зайнявся дах.



Всі, хто потребує допомоги, можуть звернутися:

міський кол-центр: 15-80; (050) 414 15 80; (067) 656 15 80;

гаряча телефонна лінія Запорізької ОВА: +38 0800 503 508.

Атака на Харків

Вранці 7 липня армія РФ атакувала Харків ударними дронами. Під удар потрапив Холодногірський район - зафіксовано щонайменше шість "прильотів".

За словами мера Ігоря Терехова, у місті було чутно вибухи, кілька дронів влучили в житлові будинки. Внаслідок атаки спалахнули пожежі, пошкоджено приватні оселі, автівки, лінії електропередач і транспортну інфраструктуру.

Один з дронів влучив у двоповерховий будинок, ще один - у проїжджу частину біля житла. У деяких місцях дрони спричинили масштабні руйнування - вигоріли авто, вибиті шибки, пошкоджені фасади.

Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до 11, у лікарнях перебуває 7 постраждалих. Одна людина - у вкрай тяжкому стані. Усім пораненим надається кваліфікована медична допомога.

Об 12:10 мер міста Ігор Терехов уточнив, що внаслідок останнього удару по Харкову відомо вже про 16 постраждалих.

Служби працюють на місцях, людям надають медичну допомогу.

Оновлено о 12:50

Терехов повідомив, що у Харкові внаслідок двох ранкових атак російської армії загалом вже відомо про 43 постраждалих мирних мешканців.

Що кажуть Сухопутні війська

Як повідомили Сухопутні війська ЗСУ, в Харкові дрони вразили будівлю Харківського обласного ТЦК та СП (центр комплектування та соціальної підтримки), а також прилеглу територію.

У Запоріжжі удар дрона було зафіксовано поблизу обласного ТЦК, внаслідок чого поранено одного військовослужбовця. На місцях працюють екстрені служби.

"На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - зазначили в командуванні військ.

Варто зауважити, що на тлі цих атак у Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) заявив про призупинення діяльності.