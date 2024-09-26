Під ударом Київ та об'єкти енергетики. Що відомо про атаку РФ

Вибухи та робота ПВО в кількох областях

Близько 00:00 в частині регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про загрозу "Шахедів", які постійно змінювали свій рух.

Вже близько 2:00 тривогу через дрони оголосили і в Києві. Через кілька хвилин у Києві прогреміли вибухи, працювала ППО.

Пізніше вибухи пролунали і в Івано-Франківську, там теж працювала ППО. Вже близько 6:00 в Києві знову пролунала серія вибухів, ППО продовжувала відбивати атаку РФ.

Крім цього, протягом ночі ЗМІ повідомляли про вибухи і у Хмельницькій області. Зокрема, повідомлялось про рух "Шахедів" в район Старокостянтинова.

Атака на Київ: без постраждалих, але є пошкодження

На Київ росіяни спрямували понад півтора десятка ворожих безпілотників. ППО на підступах до столиці працювала протягом 5 годин.

"Силами та засобами ППО було знешкоджено приблизно десяток російських ударних дронів", - розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Щодо наслідків, то в Печерському районі через падіння уламків сталася розгерметизація газової труби в житловому будинку. Крім того, пошкоджено близько 20 автомобілів. Також уламки впали на території дитячого садочку.

Наслідки атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)

Попередньо повідомлялось, що через атаку було поранено дитину, але згодом інформація не підтвердилась.

Одеська область: атаки ракетами та дронами, є жертва

Одеську область окупанти атакували двічі - як ракетами, так і дронами.

"Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинула 62-річна жінка", - розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Через ракетний удар були пошкоджені будівлі та автівки, також сталося займання сухої трави, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.

Вже під час атаки дронів, яка відбулась під ранок, на щастя, загиблих та постраждалих немає, суттєвих руйнувань інфраструктури також не зафіксовано.

Пошкодження енергетики: центр Івано-Франківська без світла, є відключення в Миколаївській області

Через атаки дронів вночі є пошкодження енергооб'єктів на Прикарпатті та у Миколаївській області.

Зокрема, за данними "Прикарпаттяобленерго", частково без світла залишився центр Івано-Франківська, а саме вулиці Незалежності, Коновальця, Січових Стрільців, Степана Бандери та частина прилеглих. За даними голови ОВА Світлани Онищук, окупанти пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, почалась пожежа, але її вже загасили.

Крім того, в Миколаївській області загарбники також атакували обʼєкт енергетичної інфраструктури, є відключення абонентів.

"Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає", - констатував голова ОВА Віталій Кім.

Обстріл Запоріжжя: є постраждалі, в тому числі підліток

Після 6:00 російські війська атакували і Запоріжжя. Під удар потрапили житлові будинки та одне з промислових підприємств. Росіяни вдарили по місту КАБами.

Попередньо повідомлялось про сім постраждалих. Пізніше число поранених зросло до 8 людей.

Наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)

Як відпрацювала ППО

В ніч на 26 вересня росіяни запустили по Україні 78 дронів-камікадзе та шість ракет. Двома була атакована Сумська область з Бєлгородської області, ще чотири Х-59/69 з акваторії Чорного моря були направлені на Одеську область. ППО працювала в 14 областях.

Дрони, вже традиційно, окупанти запускали з Приморсько-Ахтарська та Курська. Із незвичного - "Шахеди" летіли і з російського Орла.

"Збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 66 ударних БПЛА. Вісім ворожих безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. Один - повернувся у Росію, ще один залишається в повітряному просторі України, йде бойова робота", - розповіли у Повітряних силах.