Під ударом Харків, елітна висотка у Дніпрі і "Епіцентр" у Кам'янському: все про атаку РФ

Російські загарбники вночі 26 липня завдали нового комбінованого удару по Україні, застосувавши дрони та ракети, зокрема і балістику. Під обстрілом були здебільшого східні регіони.
Що відомо про удари по Харкову, Дніпру та Кам'янському - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
Атака ворога почалася ще з вечора 25 липня, коли росіяни запустили по Україні дрони з різних напрямків.
За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти всього запустили 208 ударних дронів та безпілотників-імітаторів, а також 27 ракет:
Українська ППО знешкодила 183 безпілотників та 17 ракет.
Повітряні сили повідомили, що основним напрямком удару була Дніпропетровська область. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на 8 локаціях.
Місто Харків було під масованим обстрілом ворога. За словами мера Ігоря Терехова, росіяни завдали понад 20 ударів за три години, випустивши чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 "Шахедів".
У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок у Київському районі ще гасили сім пожеж.
Крім того, окупанти завдали цинічного удару по рятувальниках, які прибули для ліквідації наслідків "прильоту". Внаслідок цього попередньо постраждали п'ять осіб, з яких троє - співробітники ДСНС. Пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі.
Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей.
Фото: у Харкові постраждали рятувальники (t.me/dsns_telegram)
Під ударом ворога опинилося й Дніпро. У місті була пошкоджена багатоповерхівка та підприємства, горіли автомобілі на парковці.
"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - повідомив мер міста Борис Філатов.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі загинув чоловік та постраждала жінка. Пізніше він заявив, що у лікарні померла 21-річна постраждала.
За інформацією ОВА, станом на 10:30 у лікарні перебувають травмовані чоловіки 46 та 33 років. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.
Фото: у Дніпрі пошкоджена "елітна" багатоповерхівка (t.me/dsns_telegram)
За словами мера Кам'янського Андрія Білоусова, через атаку поряд з містом виникло декілька пожеж. Є пошкодження житлового фонду, обійшлося без постраждалих.
"Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр" (територіально Дніпровський район області). Наразі займання вже загасили", - зазначив він.
Голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що всього в області збили сім ракет та 26 дронів.
Окупанти знову масовано вдарили по Шостці Сумської області, застосувавши дрони, ракети та КАБи. Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив про пошкодження у житловому секторі - загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.
Пізніше він уточнив, що троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані.
Фото: ДСНС показала наслідки удару по Шостці (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний обстріл. Він наголосив, що не може бути жодної тиші у відповідь на такі удари Росії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.