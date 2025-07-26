Під ударом Харків, елітна висотка у Дніпрі і "Епіцентр" у Кам'янському: все про атаку РФ

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РФ випустила по Україні 208 дронів та 27 ракет.

Окупанти за три години завдали 20 ударів по Харкову.

У Дніпрі пошкоджений елітний "хмарочос", є жертви.

У Кам'янському згорів "Епіцентр".

Під масованим ударом була Шостка.

Чим атакувала РФ

Атака ворога почалася ще з вечора 25 липня, коли росіяни запустили по Україні дрони з різних напрямків.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти всього запустили 208 ударних дронів та безпілотників-імітаторів, а також 27 ракет:

12 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

8 крилатих ракет "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Українська ППО знешкодила 183 безпілотників та 17 ракет.

Повітряні сили повідомили, що основним напрямком удару була Дніпропетровська область. Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) - на 8 локаціях.

Харків

Місто Харків було під масованим обстрілом ворога. За словами мера Ігоря Терехова, росіяни завдали понад 20 ударів за три години, випустивши чотири керовані авіабомби, дві балістичні ракети і потім вже 15 "Шахедів".



У Харкові пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу. Станом на ранок у Київському районі ще гасили сім пожеж.

Крім того, окупанти завдали цинічного удару по рятувальниках, які прибули для ліквідації наслідків "прильоту". Внаслідок цього попередньо постраждали п'ять осіб, з яких троє - співробітники ДСНС. Пошкоджено три пожежно-рятувальних автомобілі.

Попри небезпеку, вогнеборці врятували людей з-під обстрілів та переводили їх в укриття. Загалом вдалося врятувати шістьох людей, серед них двоє дітей.

Фото: у Харкові постраждали рятувальники (t.me/dsns_telegram)

Дніпро

Під ударом ворога опинилося й Дніпро. У місті була пошкоджена багатоповерхівка та підприємства, горіли автомобілі на парковці.

"На жаль в житловій багатоповерхівці, елітному "хмарочосі", маємо вже одного загиблого", - повідомив мер міста Борис Філатов.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі загинув чоловік та постраждала жінка. Пізніше він заявив, що у лікарні померла 21-річна постраждала.

За інформацією ОВА, станом на 10:30 у лікарні перебувають травмовані чоловіки 46 та 33 років. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали.



Фото: у Дніпрі пошкоджена "елітна" багатоповерхівка (t.me/dsns_telegram)

Кам'янське

За словами мера Кам'янського Андрія Білоусова, через атаку поряд з містом виникло декілька пожеж. Є пошкодження житлового фонду, обійшлося без постраждалих.

"Вогнем повністю знищено торгівельний центр "Епіцентр" (територіально Дніпровський район області). Наразі займання вже загасили", - зазначив він.



Голова Дніпропетровської ОВА повідомляв, що всього в області збили сім ракет та 26 дронів.

Шостка

Окупанти знову масовано вдарили по Шостці Сумської області, застосувавши дрони, ракети та КАБи. Голова Сумської ОВА Олег Григоров заявив про пошкодження у житловому секторі - загорілися чотири приватні будинки, пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.

Пізніше він уточнив, що троє людей поранені внаслідок нічної атаки на Шосткинську громаду. Дві жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані.

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Шостці (t.me/dsns_telegram)