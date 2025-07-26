Под ударом Харьков, элитная высотка в Днепре и "Эпицентр" в Каменском: все об атаке РФ

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РФ выпустила по Украине 208 дронов и 27 ракет.

Оккупанты за три часа нанесли 20 ударов по Харькову.

В Днепре поврежден элитный "небоскреб", есть жертвы.

В Каменском сгорел "Эпицентр".

Под массированным ударом была Шостка.

Чем атаковала РФ

Атака врага началась еще с вечера 25 июля, когда россияне запустили по Украине дроны с разных направлений.

По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты всего запустили 208 ударных дронов и беспилотников-имитаторов, а также 27 ракет:

12 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

8 крылатых ракет "Искандер-К";

7 управляемых авиационных ракет Х-59/69.

Украинская ПВО обезвредила 183 беспилотника и 17 ракет.

Воздушные силы сообщили, что основным направлением удара была Днепропетровская область. Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) - на 8 локациях.

Харьков

Город Харьков был под массированным обстрелом врага. По словам мэра Игоря Терехова, россияне нанесли более 20 ударов за три часа, выпустив четыре управляемые авиабомбы, две баллистические ракеты и затем уже 15 "Шахедов".



В Харькове повреждены жилые многоэтажки, гражданское предприятие, дороги, контактная сеть. По состоянию на утро в Киевском районе еще тушили семь пожаров.

Кроме того, оккупанты нанесли циничный удар по спасателям, которые прибыли для ликвидации последствий "прилета". В результате этого предварительно пострадали пять человек, из которых трое - сотрудники ГСЧС. Повреждены три пожарно-спасательных автомобиля.

Несмотря на опасность, пожарные спасли людей из-под обстрелов и переводили их в укрытие. Всего удалось спасти шесть человек, среди них двое детей.

Фото: в Харькове пострадали спасатели (t.me/dsns_telegram)

Днепр

Под ударом врага оказался и Днепр. В городе была повреждена многоэтажка и предприятия, горели автомобили на парковке.

"К сожалению в жилой многоэтажке, элитном "небоскребе", имеем уже одного погибшего", - сообщил мэр города Борис Филатов.

По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре погиб мужчина и пострадала женщина. Позже он заявил, что в больнице умерла 21-летняя пострадавшая.

По информации ОВА, по состоянию на 10:30 в больнице находятся травмированные мужчины 46 и 33 лет. Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

Фото: в Днепре повреждена "элитная" многоэтажка (t.me/dsns_telegram)

Каменское

По словам мэра Каменского Андрея Белоусова, из-за атаки рядом с городом возникло несколько пожаров. Есть повреждения жилого фонда, обошлось без пострадавших.

"Огнем полностью уничтожен торговый центр "Эпицентр" (территориально Днепровский район области). Сейчас возгорание уже потушили", - отметил он.



Глава Днепропетровской ОВА сообщал, что всего в области сбили семь ракет и 26 дронов.

Шостка

Оккупанты снова массированно ударили по Шостке Сумской области, применив дроны, ракеты и КАБы. Глава Сумской ОВА Олег Григоров заявил о повреждениях в жилом секторе - загорелись четыре частных дома, повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

Позже он уточнил, что три человека ранены в результате ночной атаки на Шосткинскую общину. Две женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Шостке (t.me/dsns_telegram)