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Під ударом енергетика. У Києві та низці областей почались перебої зі світлом

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У низці українських міст почалися перебої зі світлом через масовану атаку Росії, яка відбувається зранку понеділка, 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, про перебої зі світлом повідомляють у Києві, Кривому Розі, Хмельницькому, Одесі та інших містах. 

Київ

Мер Києва Віталій Клично повідомив, що у кількох районах столиці зникло світло.

"У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі", - написав він в Telegram. 

В то й же час гендиректор Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві та Дніпрі йде обстріл енергосистеми, через що відсутнє світло. 

"Точна причина буде встановлена після завершення тривоги. Будьте у безпеці", - зазначив він, додавши, що у Києві застосували екстрені відключення світла. 

Одеса

В Одесі через обстріли також спостерігаються перебої з електроенергією. при цьому через знеструмлення у місті тимчасово призупинили роботу електротранспорту.

Бровари

Через російські обстріли у Броварах також відсутнє електропостачання. Мер міста Ігор Сапожко закликав містян зберігати спокій. 

"В деяких мікрорайонах Броварів тимчасово відсутнє електропостачання. Причини зʼясовуються", - повідомив він. 

Миколаїв

У Миколаєві ввели аварійні графіки відключення світла через масовану атаку. 

"Отримали вказівку від НЕК "Укренерго" на застосування графіків аварійних відключень! Всі черги відключаємо вже зараз", - повідомили в обленерго. 

Кривий Ріг 

У Кривому Розі після вибухів почалися перебої зі світлом. За даними керуючих компаній багатоквартирних будинків, на мережах відбулося аварійне знеструмлення. Частково без світла Довгинцівський та Саксаганський райони.

Крім того, у ДТЕК повідомили, що у Дніпропетровській області запроваджують екстрені відключення світла. 

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