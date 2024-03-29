Під ударом електростанції: в "Укренерго" розповіли про наслідки нічної атаки РФ

"Вночі росіяни під час масованої атаки знову вдарили по енергетичних об'єктах. Були пошкоджені теплові та гідроелектростанції у центральному та західному регіонах", - йдеться у повідомленні "Укренерго".

Наголошується, що на даний момент у Дніпропетровській області застосовані аварійні, а у Харківській – погодинні графіки відключення.