Під ударом Дніпро, Харків, Ладижин: все про наслідки атаки по Україні (фото)

Вибухи вночі лунали на Дніпропетровщині, Вінниччині, Хмельниччині та в інших областях України. Ворог випустив ракети та дрони уже традиційно з кількох напрямків.

Дніпропетровська область

Найбільше наслідків зафіксовано у Дніпрі. Тут понівечені лікарня, житловий квартал, відділ поліції. Зафіксовано влучання також по 4-поверховому будинку. Є постраждалі.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Крім того, було атаковано ТЕС.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що унаслідок атак поранено п'ятеро людей. Серед них двоє чоловіків похилого віку перебувають у лікарнях у важкому стані.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Харківська область

У Харкові ворог ударив по медзакладу. Постраждало щонайменше 73 людини.

Серед постраждалих - пацієнти лікарні, медики, мешканці сусідніх будинків.

"Влучання - у перехід між корпусами лікарні. У будівлях медичного закладу вибито вікна, пошкоджено фасад, відділення тощо. Також пошкоджено інший медичний заклад, медичну лабораторію, скління вікон 10 багатоквартирних житлових будинків, 13 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Фото: наслідки удару по лікарні в Харкові (prokuratura_kharkiv)

Через масовані обстріли інфраструктури місто частково без гарячої води та тепла.

Вінниччина

Одною з цілей російського удару по Вінницькій області була інфраструктура. Багато населених пунктів області залишилися без світла. "Вінницяобленерго" повідомляє про запровадження графіків відключень.

Рух тролейбусів у Вінниці частково зупинено.

Житомирська область

Під час масованого удару по області цієї ночі є влучання в енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє начальник ОВА Віталій Бунечко, через обстріл понад 180 абонентів зараз без світла.

Жертв або постраждалих унаслідок цієї атаки, на щастя, немає.

Хмельницька область

Фото: наслідки атаки по Хмельниччині (khmelnytskaODA)

Уночі російські дрони вдарили по житловому будинку на Шепетівщині.

"Унаслідок атаки пошкоджено дах багатоквартирного будинку та дві квартири в ньому. Також пошкоджено два легкові автомобілі та вікна багатоквартирного будинку, розташованого навпроти", - йдеться у заяві начальника ОВА Сергія Тюріна.

Пожежі не виникло, жертв та постраждалих також немає.

Рівненщина

Уночі ворожої атаки зазнала також Рівненська область. Унаслідок удару пошкоджено одну з підстанцій "Укренерго", повідомили в ОВА.

Одеська область

На Одещині під ворожий удар потрапив енергетичний об'єкт ДТЕК.

"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну домівку", - йдеться у заяві компанії.