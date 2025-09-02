Під ударом були Суми, Біла Церква та Одещина: що наразі відомо про нічний обстріл РФ

Російська Федерація у ніч на вівторок, 2 вересня, дронами атакувала низку населених пунктів України. Вже відомо про жертву та масштабні руйнування.
РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар дронами.
Головне:
За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог застосував ударні дрони типу "Шахед". Декілька груп безпілотників фіксувались в акваторії Чорного моря. А також заходили у повітряний простір країни з півночі - через Сумську область.
Зокрема, Військово-Морські Сили вже повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів було збито 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".
За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.
Російська армія двічі дронами вдарила по місту Суми. Станом на 07:00 відомо, що влучання сталось біля одного з дитячих садочків міста. Зокрема, зафіксовано прольоти безпілотників по нежитловому приміщенню у Зарічному районі міста.
Відомо і про постраждалих у Сумах, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.
Також росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, Одеської області.
"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - повідомили в РДА.
Пожежі оперативно ліквідовані.
Найбільше цієї ночі постраждало місто Біла Церква, що у Київській області. Там вже відомо про одного загиблого - тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
Також відомо, що у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.
Місцевих жителів просять зачинити вікна через задимлення.
Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)
У ДСНС України показали фото наслідків атаки а Білу Церкву. Там уточнили, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Наразі загорання ліквідовані.
На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.
Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/dsns_telegram)
При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.