Під ударом були Суми, Біла Церква та Одещина: що наразі відомо про нічний обстріл РФ

Головне:

росіяни запустили "Шахеди" з півночі та півдня;

під ударом опинились Суми, Біла Церква та Ізмаїльський район Одещини;

у Білій Церкві відомо про загиблого.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, для обстрілу ворог застосував ударні дрони типу "Шахед". Декілька груп безпілотників фіксувались в акваторії Чорного моря. А також заходили у повітряний простір країни з півночі - через Сумську область.

Зокрема, Військово-Морські Сили вже повідомили, що сьогодні вночі під час повітряної атаки російських окупантів було збито 6 ворожих дронів-камікадзе "Shahed-136".

За даними Повітряних сил, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.

Наслідки обстрілу

Суми

Російська армія двічі дронами вдарила по місту Суми. Станом на 07:00 відомо, що влучання сталось біля одного з дитячих садочків міста. Зокрема, зафіксовано прольоти безпілотників по нежитловому приміщенню у Зарічному районі міста.

Відомо і про постраждалих у Сумах, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Ізмаїльський район

Також росіяни знову атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, Одеської області.

"Завдяки своєчасному реагуванню на загрозу вдалося запобігти значним руйнуванням та людським жертвам", - повідомили в РДА.

Пожежі оперативно ліквідовані.

Біла Церква

Найбільше цієї ночі постраждало місто Біла Церква, що у Київській області. Там вже відомо про одного загиблого - тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/bmrada)

Також відомо, що у місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств.

Місцевих жителів просять зачинити вікна через задимлення.

Фото: наслідки нічної атаки РФ по Білій Церкві (t.me/Mykola_Kalashnyk)

У ДСНС України показали фото наслідків атаки а Білу Церкву. Там уточнили, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Наразі загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.