ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Під ударом близько 100 об’єктів на 20 локаціях: чим РФ била по Києву вночі

Четвер 28 серпня 2025 06:48
UA EN RU
Під ударом близько 100 об’єктів на 20 локаціях: чим РФ била по Києву вночі Ілюстративне фото: стало відомо, чим РФ била по Києва 28 серпня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вночі здійснила масований комбінований удар по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, а також "Кинджали" та обманки. Під прицілом опинилися житлові райони столиці

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно - наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали", - пише Ткаченко.

За його даними, станом на 06:40 відомо про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

Зокрема, у Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхового будинку. Наразі там триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, горять автівки. Там десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі в нежитловій зоні фіксуємо також наслідки. Є пошкодження в Оболонському.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", - уточнив Ткаченко.

За оперативною інформацією, щонайменше четверо киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили