Під ударом близько 100 об’єктів на 20 локаціях: чим РФ била по Києву вночі

Російська армія вночі здійснила масований комбінований удар по Києву, застосувавши дрони-камікадзе, крилаті й балістичні ракети, а також "Кинджали" та обманки. Під прицілом опинилися житлові райони столиці

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко .

"На жаль, почерк росіян від атаки до атаки типовий. Комбіновані удари, з різних напрямків. І системно - наводкою на звичайні житлові будинки. Цієї ночі це й обманки, "Гербери", "Шахеди", балістика, крилаті ракети, "Кинджали", - пише Ткаченко.

За його даними, станом на 06:40 відомо про наслідки атаки на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

Значні пошкодження в житловій забудові Дарницького та Дніпровського районів.

Зокрема, у Дарницькому районі росіяни прямим влучанням знищили частину 5-типоверхового будинку. Наразі там триває рятувальна операція, намагаються деблокувати людей, витягти з-під завалів. Постраждали 9-ти, 16-типоверхові житлові будинки, приватний будинок, парковка, дитячий садочок.

У Дніпровському районі пошкоджена житлова 25-типоверхівка, дрон влучив у двір поруч з 9-типоверхівкою, горять автівки. Там десятки автівок постраждали на кількох локаціях.

У Соломʼянському районі горів приватний житловий будинок, наразі пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Кілька нежитлових будівель, офіси, автівки звичайних киян.

В Голосіївському районі вже зранку внаслідок атаки займання на кількох локаціях, понад 10 будинків з вибитими вікнами, постраждали автівки.

У Деснянському районі в нежитловій зоні фіксуємо також наслідки. Є пошкодження в Оболонському.

"Разом по Києву знову кількість пошкоджених обʼєктів дійде до сотні, вибитих вікон - тисячі, пошкоджень зазнав торгівельний центр в середмісті", - уточнив Ткаченко.

За оперативною інформацією, щонайменше четверо киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина.