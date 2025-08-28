Под ударом около 100 объектов на 20 локациях: чем РФ била по Киеву ночью

Российская армия ночью осуществила массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и обманки. Под прицелом оказались жилые районы столицы

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко .

"К сожалению, почерк россиян от атаки к атаке типичный. Комбинированные удары, с разных направлений. И системно - наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", - пишет Ткаченко.

По его данным, по состоянию на 06:40 известно о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов.

В частности, в Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажного дома. Сейчас там продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горят машины. Там десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе в нежилой зоне фиксируем также последствия. Есть повреждения в Оболонском.

"Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", - уточнил Ткаченко.

По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.