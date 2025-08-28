ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Под ударом около 100 объектов на 20 локациях: чем РФ била по Киеву ночью

Четверг 28 августа 2025 06:48
UA EN RU
Под ударом около 100 объектов на 20 локациях: чем РФ била по Киеву ночью Иллюстративное фото: стало известно, чем РФ била по Киеву 28 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ночью осуществила массированный комбинированный удар по Киеву, применив дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, а также "Кинжалы" и обманки. Под прицелом оказались жилые районы столицы

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"К сожалению, почерк россиян от атаки к атаке типичный. Комбинированные удары, с разных направлений. И системно - наводкой на обычные жилые дома. Этой ночью это и обманки, "Герберы", "Шахеды", баллистика, крылатые ракеты, "Кинжалы", - пишет Ткаченко.

По его данным, по состоянию на 06:40 известно о последствиях атаки на более чем 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах.

Значительные повреждения в жилой застройке Дарницкого и Днепровского районов.

В частности, в Дарницком районе россияне прямым попаданием уничтожили часть 5-этажного дома. Сейчас там продолжается спасательная операция, пытаются деблокировать людей, извлечь из-под завалов. Пострадали 9-ти, 16-тиэтажные жилые дома, частный дом, парковка, детский сад.

В Днепровском районе повреждена жилая 25-этажка, дрон попал во двор рядом с 9-этажкой, горят машины. Там десятки автомобилей пострадали на нескольких локациях.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Несколько нежилых зданий, офисы, машины обычных киевлян.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки возгорания на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе в нежилой зоне фиксируем также последствия. Есть повреждения в Оболонском.

"Вместе по Киеву снова количество поврежденных объектов дойдет до сотни, выбитых окон - тысячи, повреждения получил торговый центр в центре города", - уточнил Ткаченко.

По оперативной информации, по меньшей мере четверо киевлян погибли и 24 пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 14-тилетняя девушка.

Подробно о том, что известно об обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов Ракетная атака
Новости
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Атакуют "Шахедами", баллистикой и "Кинжалами": что известно о ночном ударе РФ по Украине
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы